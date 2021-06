Ludieke spelerspresentatie bij Slovan Liberec: in stijl van The Fresh Prince of Bel-Air

VideoSlovan Liberec heeft uitgepakt bij de presentatie van Theodor Gebre Selassie. De club komt met een video in de stijl van de televisieserie The Fresh Prince of Bel-Air, waarin Will Smith een hoofdrol vertolkte. Nu neemt de 34-jarige rechtsback uit Tsjechië die rol aan.