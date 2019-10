Lucky loser Schoofs in Luxemburg kansloos tegen Mertens

video Voetbal Vodcast #5: ‘Ruben de Jager is de tandarts van Hoek’

14 oktober VLISSINGEN - Vanzelfsprekend komen de verrichtingen van Goes en Hoek ter sprake in de wekelijkse PZC Voetbal Vodcast. Maar presentator Juriën Dam en PZC-sportverslaggever Rudy Boogert buigen zich ook over de vraag of er een modern voetbalsprookje in de maak is in Brouwershaven, of trainers en clubs te makkelijk met elkaar in zee gaan en waarom Nieuwenhoorn een zegen is voor de Zeeuwse tweedeklassers.