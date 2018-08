Lucky Loser Polansky na vier grand slams op rij 'LL GOAT'

'LL-slam is compleet', schreef de Canadese nummer 120 van de wereld op Twitter. Hij noemde zichzelf ook 'LL GOAT', oftewel: de grootste lucky loser aller tijden (Greatest Of All Time).



De dertigjarige Polansky moest in de laatste kwalificatieronde voor de US Open buigen voor de Amerikaan Donald Young (5-7 6-1 3-6). Enkele uren later hoorde de Canadees dat hij toch mag meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar in New York, omdat een andere tennisser zich had afgemeld.