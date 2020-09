Los Angeles Lakers verslaan Denver Nuggets en plaatsen zich voor NBA-finale

Column Barry van der Hooft Omvallen

26 september Hoe lang zouden we nog voetballen met z’n allen? Een weekje? Mogen we nog twee wedstrijden beleven? Misschien drie? Een antwoord is nog niet te geven, maar de vooruitzichten zijn niet al te best. Het coronavirus grijpt weer om zich heen, een volgende lockdown lijkt een kwestie van tijd.