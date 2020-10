Los Angeles Dodgers plaatsen zich voor World Series

Lowes wederom de beste in Moto2, Bendsneyer moet genoegen nemen met 21ste plek

18 oktober De Britse motorcoureur Sam Lowes heeft voor de tweede keer op rij een race in de Moto2 gewonnen. Hij zegevierde in de Grote Prijs van Aragón in Spanje. Enea Bastianini finishte als tweede en nam de leiding over in het kampioenschap van zijn landgenoot Luca Marini, die door een crash uitviel. Bo Bendsneyder arriveerde als 21e.