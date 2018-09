Lloris krijgt 56.000 euro boete en rijontzegging na dronken rijden

De 31-jarige aanvoerder van Tottenham Hotspur en wereldkampioen Frankrijk werd op vrijdag 24 augustus om 02.30 uur in het centrum van Londen aangehouden door de politie. Lloris slingerde met zijn auto lichtjes over de weg en had overgegeven in zijn auto, waar hij door de politie uit moest worden geholpen na zijn aanhouding. In het bloed van Lloris zat 80 microgram per 100 milliliter bloed, waar het maximaal toegestane aantal achter het stuur 35 microgram is.