Liverpool-fans: Breng die gestolen Gouden Bal terug

Anita de Ridder staat met TOP voor een bijzondere wedstrijd

8:00 ARNEMUIDEN - Voor het eerst in drie jaar voelt Anita de Ridder zich volledig fit. De korfbalster van TOP Arnemuiden had vlak voor het zaalseizoen een kleine ingreep aan haar achillespees, waardoor ze nu van alle fysieke tegenslag af is. ,,Ik was er even drie weken uit. Dat kon mooi tussen het veld en de zaal”, vertelt ze. ,,De laatste jaren had ik altijd wel ergens last van. Van mijn knie of achillespees. Nu is dat gelukkig voorbij.”