LIVE WK darts | Whitlock wint ondanks bizarre leg met 19 gemiste dubbels, oud-wereldkampioen Burnett naar huis

Raadselach­tig bericht Karim Benzema houdt gemoederen bezig in aanloop naar WK-finale

Karim Benzema viel vlak voor het WK geblesseerd weg uit de Franse selectie, maar is nooit helemaal verdwenen bij de finalist. En ook in aanloop naar de eindstrijd tegen Argentinië van zondagmiddag gaat het weer veel over de spits van Real Madrid.

11:34