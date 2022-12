LIVE WK darts | Van Duijvenbode laat cruciale kansen liggen en staat met de rug tegen de muur

Feyenoord maakt gehakt van FC Emmen: Patrik Walemark slaat opnieuw tweemaal toe in oefenduel

Feyenoord heeft de voorbereiding op de tweede seizoenshelft afgesloten met een simpele zege op FC Emmen. In de benefietwedstrijd waren de Rotterdammers met 5-0 te sterk. Fikse tegenvaller was het uitvallen van Quinten Timber, die al voor rust naar de kant moest vanwege een blessure. Over de ernst van zijn kwetsuur is nog niets bekend.

28 december