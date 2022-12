LIVE WK darts | Toernooi ‘Barney’ voorbij, Kim Huybrechts zet Peter Wright met rug tegen de muur

Het is de avond van de krakers op het WK darts in Londen. Op papier dan, want Raymond van Barneveld benutte zijn kansen niet en verloor uiteindelijk met duidelijke cijfers van Gerwyn Price. Titelverdediger Peter Wright en Kim Huybrechts sluiten de avond af, mis geen moment in ons liveblog!