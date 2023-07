LIVE Wimbledon | Van de Zandschulp met de rug tegen de muur: Nederlander moet laatste twee sets winnen

vrije training 2 LIVE Formule 1 | Doet Max Verstappen er nog een schepje bovenop op Silversto­ne?

De Grand Prix van Groot-Brittanni|e is één van de weinige races die Max Verstappen in zijn nu al illustere carrière nog nooit heeft weten te winnen. Met de dominantie die hij dit seizoen tentoonspreidt, is de kans echter groot dat hij hier in zijn 150ste start namens Red Bull verandering in gaat brengen. Eerder vandaag werd er al een uurtje getraind en vanaf 17.00 uur doen we dat nog eens. Mis hier geen moment!