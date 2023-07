LIVE Wimbledon | Partij Brouwer tegen Zverev geschrapt door regenval, Griekspoor nog in wachtkamer

Tallon Griekspoor moet na de regenpauze in Londen flink aan de bak. De beste tennisser van Nederland kijkt in de eerste ronde van Wimbledon tegen de Hongaar Marton Fucsovics tegen een achterstand aan (6-4, 3-1). Later vandaag komen, ijs en weder dienende uiteraard, nog Botic van de Zandschulp (tegen Zhang Zhizhen uit China) en qualifier Gijs Brouwer (tegen de Duitser Alexander Zverev) nog in actie. Volg alle hoogtepunten van de Nederlandse duels in ons liveblog.