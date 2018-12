LIVE | Wie staan op nieuwjaarsdag in de finale van het WK?

Cant klopt Worst en Betsema in avondcross Diegem

19:56 Sanne Cant heeft de avondwedstrijd in Diegem uit de Superprestigereeks gewonnen. De 28-jarige wereldkampioene reed vlak voor de finish weg bij haar Nederlandse concurrentes Annemarie Worst en Denise Betsema, die respectievelijk als tweede en derde over de streep kwamen. Maud Kaptheijns eindigde als vijfde.