LIVE | Van Gerwen goed in vorm in Aberdeen: via Gerwyn Price naar halve finales

Marathon van Zeeuws-Vlaanderen is terug; ‘Best een beetje spannend’

TERNEUZEN - De twaalfde editie van de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen heeft zaterdag meer deelnemers dan ooit, tot voldoening van organisator Arnold Boonman. ,,We hebben 25 procent meer lopers dan voorheen”, zegt hij trots. ,,Dat betekent dat we her en der hebben moeten opschalen. Van 600 naar 750 starters is een hele stap.”

