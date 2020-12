LIVE | Van Duijvenbode knokt zich verder, lukt dat ook Price?

JVOZ in de clinch met KNVB over transfer Jan Paul van Hecke

18:38 VLISSINGEN - JVOZ heeft een dispuut met de voetbalbond KNVB over enkele duizenden euro’s uit de transfer van Jan Paul van Hecke. De Zeeuwse jeugdopleiding lijkt een jaar van de internationale solidariteitsbijdrage mis te lopen doordat het destijds speelde onder de vlag van voetbalclub Cortgene. Die club bestaat niet meer, waardoor de vergoeding over het seizoen 2011-2012 zomaar in een potje van de KNVB zou kunnen stromen. JVOZ is het daar niet mee eens.