LIVE | Van Duijvenbode en Van der Voort vanmiddag in actie

FC Utrecht hakt snel knoop door over Hake, weinig kans op duo Van Bommel/Sneijder

27 december De kans is aanwezig dat René Hake ook na de korte winterstop als hoofdtrainer bij FC Utrecht werkt. ,,We hebben daar nog geen beslissing over genomen. Ik kan wel zeggen dat we tot nu toe tevreden zijn over René", zei eigenaar Frans van Seumeren bij FOX Sports, kort voor de aftrap van de thuiswedstrijd tegen AZ.