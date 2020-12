LIVE | Van der Voort laat zich zien komt terug tegen Gurney!

Van Gerwen: ‘Bij het bullen vooraf gooide Cullen wél de dubbele...’

13:34 Michael van Gerwen scheerde in de achtste finale langs de rand van de afgrond van het WK darts, toen Joe Cullen tot tweemaal toe de partij naar zich toe kon trekken door dubbel bull te gooien. Twee keer gooide hij de pijl in de single bull. Maar Cullen mocht de partij wel beginnen (en dus ook de laatste set en ook de beslissende vijfde leg daarin) omdat hij bij het ‘bullen’ vooraf had gewonnen.