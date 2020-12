LIVE | Van den Bergh sluit dartsavond af met partij tegen veteraan Lim

Groene Ster Vlissingen blijft aan de kant; herstart is niet haalbaar

21 december VLISSINGEN - De zaalvoetballers van Groene Ster Vlissingen komen op korte termijn niet in actie in de eredivisie. Dat is het resultaat dat de KNVB maandagavond communiceerde over het overleg tussen de verenigingen uit de competitie en de bond.