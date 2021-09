LIVE | Van de Zandschulp hard op weg naar kwartfinales US Open met voorsprong tegen Schwartzman

Video Wales dankzij Bale in blessure­tijd langs Belarus

17:34 Gareth Bale heeft Wales in blessuretijd de overwinning bezorgd tegen Belarus in de kwalificatie voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. De aanvoerder zorgde met een laat doelpunt, zijn derde in de wedstrijd, voor de 3-2-zege in het duel dat werd gespeeld in het Russische Kazan.