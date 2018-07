LIVE: Uitstekende Bertens op koers voor plaats in kwartfinale Wimledon

Pliskova won bijna Grand Slam

Pliskova stond één keer in de finale van een Grand Slam-toernooi. In 2016 hield Angelique Kerber haar op het nippertje van de titel op de US Open. Op gras laten de prestaties van de Tsjechische echter te wensen over. Tot aan dit jaar was ze op Wimbledon nooit verder gekomen dan de tweede ronde.