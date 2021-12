LIVE | Tweede avond WK darts met Ron Meulenkamp en de kraker tussen Lewis en Anderson

LIVE | Verstappen straalt op rode loper, Bottas toch nog op tijd in Parijs voor gala

Max Verstappen wordt vanavond vanaf 21.00 uur in Parijs officieel gehuldigd als wereldkampioen in de Formule 1. Lewis Hamilton en Mercedes-teambaas Toto Wolff ontbreken uit protest. Voorafgaand aan het gala was er ook nog een persconferentie met Max Verstappen. Mis via ons liveblog niets van de avond uit Parijs.

20:30