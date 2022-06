LIVE | Tim van Rijthoven begint uitstekend aan finale in Rosmalen, Daniil Medvedev heeft last van bloedneus

Libéma Open Van Rijthoven treft Medvedev in finale na sensationa­le zege op wereldtop­per Au­ger-Aliassime

De droomweek van Tim van Rijthoven in Rosmalen duurt voort. Op het gras van Libéma Open in Rosmalen versloeg de 25-jarige tennisser de favoriet en wereldtopper Félix Auger-Aliassime in drie sets: 6-3, 1-6, 7-6 (5). Hij treft Daniil Medvedev in de finale.

