LIVE | Steve Beaton neemt het op tegen de laatste Belg op het WK darts

Open Zeeuws Kampioen­schap terug op motorcros­ska­len­der

AXEL – Het Open Zeeuws Kampioenschap motorcross is terug op de kalender voor 2022. Dat was afgelopen vrijdag de meest opvallende conclusie tijdens de kalendervergadering van de Zeeuwse Motorclubs, die werd gehouden in de kantine van RES Axel. De afgelopen paar jaar kwam het titelgevecht in het gedrang door de coronapandemie en mindere animo bij een enkele club.

21 december