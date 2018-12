LIVE | Spanning in middagsessie, Noppert in laatste partij

Krol stunt met eerste wereldbe­ker­ze­ge op 1500 meter

15:57 Thomas Krol heeft voor een daverende stunt gezorgd in Thialf. De 26-jarige Deventenaar reed op de 1500 meter anderhalve seconde (!) sneller in Heerenveen dan hij ooit deed. Zijn tijd van 1.43.78 was dan ook goed voor de zege in de wereldbekerwedstrijd.