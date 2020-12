LIVE | Searle terug in de wedstrijd na gestuntel Bunting

Zeeuws-Vlaams hardloop­cir­cuit krijgt een vervolg

11:55 HULST/RETRANCHEMENT - Leonie Ton won twee wedstrijden in het Go-Run-a circuit. De hardloopster uit Wissenkerke won zowel in Hulst als in Retranchement. Bij de mannen gingen de overwinningen naar Mark Verhage (Hulst) en Thomas Wulffraat (Retranchement).