LIVE: Schöne voelt zich leeg na Deens penaltydrama

Plan Schöne valt in duigen

Lasse Schöne voelt zich 'helemaal leeg van binnen' na het Deense penaltydrama op het WK. De middenvelder van Ajax miste net als Christian Eriksen (ex-Ajax) en Feyenoorder Nicolai Jørgensen vanaf elf meter in de strafschoppenserie tegen Kroatië (2-3). ,,Ik had een plan, ik wilde de keeper de andere hoek op sturen'', vertelt Schöne bij de NOS. ,,Maar hij pakte de bal goed. Of ik schoot hem gewoon slecht in. Wij hebben een heel goede keeper, maar we hielpen hem niet echt met drie missers, dat is te veel. Natuurlijk kunnen we trots zijn op wat we hebben bereikt, maar voorlopig zal de teleurstelling wel overheersen.''