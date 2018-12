LIVE | Petersen stunt tegen White, Klaasen voor het eerst in actie

Augustine Loof speelt tegen Jong AZ duel met gouden randje

7:00 EINDHOVEN - Augustine Loof speelt vrijdagavond zijn honderdste competitiewedstrijd als profvoetballer. De verdediger uit Koewacht (22) doorliep de jeugdopleiding van PSV, debuteerde in oktober 2014 bij de beloften van die club in de toenmalige Jupiler League en is nu aan zijn derde seizoen bij FC Eindhoven bezig. ,,Tegen mij mag je geen makkelijke avond hebben’’, zegt Loof, die aan de vooravond van zijn mijlpaal antwoord geeft op vijf vragen.