LIVE | Pakt Kiki Bertens in Rosmalen haar eerste grastitel?

Dubbelslag Cosijn in verlenging helpt Walcheren langs Zaamslag

12:09 HEINKENSZAND – Walcheren gaat de tweede klasse in. De Vlissingse ploeg was Zaamslag zaterdag de baas in de finale van de nacompetitie. Na negentig minuten stond er een 1-1-stand op het scorebord, maar in de verlenging toonden de Vlissingers zich de sterkste: 3-1.