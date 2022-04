LIVE | Michael van Gerwen strijdt tegen Clayton om dagwinst en koppositie in Premier League

INHAALVOET­BAL | Casper de Cock gids van Zeelandia Middelburg, VCK veilig in restant

VLISSINGEN - Zeelandia Middelburg trok dinsdagavond na rust van leer in het inhaalduel met De Noormannen in de derde klasse. Na een 1-1-ruststand werd het onder impulsen van Casper de Cock uiteindelijk 4-1. VCK, één van de achtervolgers hield stand in het restant tegen Zaamslag (3-1). Nieuwland meldde zich in de vierde klasse in de top vijf.

19 april