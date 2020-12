LIVE | Loting WK darts: wie wordt eerste opponent van Michael van Gerwen?

Wieler­koers in Koewacht krijgt er een vrouwenwed­strijd bij

30 november KOEWACHT - Een lichtpunt voor de Zeeuwse wielersport in coronatijden. Waar andere wielercomités genoodzaakt zijn tot inkrimping, breidt de Wim Hendriks Trofee juist uit. Naast de geplande U23 Road Series-wedstrijd komt de koers in Koewacht met een vrouwenwedstrijd als onderdeel van de Women Cycling Series. ,,Die wedstrijd past mooi in het plaatje”, meent wedstrijdsecretaris Ludwig Kouijzer.