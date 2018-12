LIVE | Legende Paul Lim en excentrieke Peter Wright in actie op dartsavond

Bouwman pakt felbegeerd ticket voor Zeeuws kampioen­schap dressuur

20:18 HEINKENSZAND/NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Dressuuramazone Jeske Bouwman uit Schuddebeurs was zaterdag in de selectiewedstrijd voor het Zeeuws kampioenschap van De Paardebloem, samen met de merrie Hensie Ballerina TC, in de klasse Z2 een klasse apart. Ze stuurde in de piste van Stal Vermue in Heinkenszand de zesjarige Blue Hors Zack-dochter naar een score van 65,58 procent.