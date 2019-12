LIVE | Labanauskas en Beaton in evenwicht in jacht op kwartfinale tegen Van Gerwen

Video Oud-Az'er Jahan­bakhsh in tranen nadat hij eindelijk eerste goal voor Brighton maakt

14:20 Alireza Jahanbakhsh moest er lang op wachten, maar vandaag was het zover. De oud-speler van AZ maakte zijn eerste doelpunt in dienst van Brighton & Hove Albion. Jahanbakhsh schoot in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth al vroeg in de wedstrijd hard raak en zette zijn ploeg daarmee op voorsprong. De aanval werd opgezet door de Nederlander Davy Pröpper.