LIVE | Kan Wattimena voor tweede stunt van de middag zorgen?

26 december Het kaf is van het koren na twee rondes op het WK. Na drie dagen kerstreces pakken de darters het programma morgen op met de derde ronde. Van de elf Nederlanders die aan het WK begonnen zijn er nog vijf over. Jermaine Wattimena begint morgen als eerste Nederlander. Hij speelt in de laatste partij van de middagsessie tegen de Belgische outsider Dimitri van den Bergh. Volg alle duels in ons liveblog!