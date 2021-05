LIVE | Kan Michael van Gerwen voor de zesde keer de Premier League Darts winnen?

PODCAST Judoka Elisabeth Willeboord­se wilde niet naar de Spelen van 2012: ‘God, gaat die lijdensweg nóg langer door!’

27 mei MIDDELBURG - Oud-judoka Elisabeth Willeboordse had in 2012 liever niet meegedaan aan de Olympische Spelen van Londen. ,,Er was geen opluchting toen ik hoorde dat ik geselecteerd was”, zegt de Middelburgse negen jaar na dato in een openhartig interview met deze krant. ,,Ik heb dit nooit eerder verteld. Ik dacht toen dat belletje kwam: God, gaat die lijdensweg nóg langer door!”