LIVE | Humphries hoopt opnieuw te pieken op WK

Eerste Spaanse titel voor Middelburg­se karter Ruben Boutens

11:32 MADRID - Ruben Boutens toonde zich de sterkste karter tijdens het Spaans kampioenschap indoor karting. De 27-jarige Middelburger versloeg in Madrid tachtig andere rijders in het kampioenschap dat tevens gold als kwalificatiewedstrijd voor het WK indoor karting. Dat zal in 2020 in Portugal worden verreden.