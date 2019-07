LIVE | Eerste set toch eenvoudig voor Kiki Bertens

vodcast Teruggezet in de jeugd, doorstart in het vierde en nu is Martijn Simonse topscorer van Zeeland

1 juli VLISSINGEN - Martijn Simonse was in de jeugd bij Heinkenszand nooit een uitblinker. Hij werd teruggezet van de A’s naar de B’s. ,,Want ik was één van de mindere.’’ En toen hij een jaar later bij de A’s speelde, werd het team halverwege opgedoekt. ,,Toen kwam ik in het vierde terecht.’’ Maar het kwam allemaal goed.