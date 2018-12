LIVE | Dolan klopt King en staat voor eerst in achtste finales

video Dennis de Nooijer over ontslag: ‘Er is altijd commentaar bij Hoek’

22 december VLISSINGEN - Sportief gezien was er geen vuiltje aan de lucht, maar de leiding van derdedvisieclub Hoek vond het nodig om per direct afscheid te nemen van trainer Dennis de Nooijer. Die reageert verbaasd en denkt dat er gezocht is naar een stok om mee te slaan. ,,Je staat als debutant op de derde plaats, hebt thuis niet verloren. Dan moet je toch tevreden zijn? Maar er is altijd commentaar.‘’