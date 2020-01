LIVE | Djokovic breekt Federer en heeft 8ste finale voor het grijpen

Veldrijder Tim van Dijke is klaar voor het WK: ‘Ik zit beter in mijn vel dan ooit’

7:00 DÜBENDORF - ,,Heb je even?” Tim van Dijke antwoordt gevat op de vraag hoe het is om bij Jumbo-Visma te rijden. De negentienjarige veldrijder uit Colijnsplaat is lyrisch over ,,het warme bad” waarin hij is gestapt. ,,Je merkt aan alles dat dit de beste ploeg van de wereld is”, zegt hij. ,,Aan het materiaal, aan de mekaniekers, aan de mentale begeleiding…. Mijn resultaten zijn daardoor een stuk beter dan voorheen en ik zit ook lekkerder in mijn vel dan ooit.”