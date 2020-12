LIVE | Devon Petersen neemt de leiding tegen Jason Lowe

Kwalifica­ties Australian Open vinden plaats in Qatar en Dubai

11:49 De weg naar de Australian Open in Melbourne zal voor minstens zestien mannen én vrouwen door de woestijn lopen. Dat het kwalificatietoernooi voor de mannen in Qatar gehouden zou worden hing al even in de lucht, maar is nu ook bevestigd. De vrouwen kwalificeren in Dubai.