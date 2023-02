LIVE darts | Dimitri van den Bergh in Premier League onderuit tegen Gerwyn Price, later Michael van Gerwen aan oche

column Vivianne Miedema hekelt ‘asociale’ FIFA: ‘Saoedi-Ara­bië is land waar je niet mag zijn wie je bent’

Dat uitgerekend Saoedi-Arabië de officiële sponsor wordt van het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland wil er bij columnist Vivianne Miedema niet in. ‘Als het niet zo’n serieuze zaak was, zou je er bijna van in de lach schieten. Zo hypocriet is het.’