LIVE | Danny Noppert is Daryl Gurney de baas, het woord is aan Dirk van Duijvenbode

Komt de nieuwe Mathieu van der Poel uit Wolphaarts­dijk?

WOLPHAARTSDIJK - Komt de nieuwe Mathieu van der Poel uit Wolphaartsdijk? De vergelijking is makkelijk gemaakt, maar feit is wel dat wielertalent Senna Remijn (16) de zeges en leiderstruien in internationale koersen op speelse wijze aan elkaar rijgt. ,,Ik verstop me nooit en trek altijd ten aanval.”

18 juni