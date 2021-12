LIVE | Danny Noppert en Raymond van Barneveld leiden WK darts de kerst in

Fernando uit Kapelle juicht tijdens het WK darts voor zijn broer Jose de Sousa

KAPELLE - Cento e oitenta! Grote kans dat deze zin vanmiddag door de straten van Kapelle te horen zal zijn. Voor wie het niet weet, dit betekent 180 in de Portugese taal. Inderdaad, we hebben het hier over darts. Waar een groot deel van Nederland voor Michael van Gerwen zal juichen, woont in Kapelle een van de grootste fans van de Portugese topper José de Sousa, zijn broer Fernando.

13:00