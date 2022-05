LIVE | Cullen pakt laatste ticket voor de finaleavond, Van Gerwen tegen Smith

met VIDEO Hoek toont na kansloos uur veerkracht en doet nog steeds mee voor promotie

BARENDRECHT - Ruim een uur lang leek er dinsdagavond voor Hoek in Barendrecht helemaal niets te halen. De ploeg van Björn De Neve liep alleen achter de bal aan en eenmaal zelf in balbezit, was Hoek die bal razendsnel kwijt. Na 61 minuten kwam de derdedivisionist terecht op achterstand (1-0), maar daarna draaide Hoek de wedstrijd uit het niets nog helemaal om: 1-3.

17:06