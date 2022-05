LIVE | Cullen en Wright strijden om ticket voor finaleavond, Van Gerwen tegen Smith

Van Poelje loodst Baronie naar derde divisie, Veldhof trefzeker in kampioens­wed­strijd

BREDA - Baronie heeft zich op Hemelvaartsdag tot kampioen gekroond in de hoofdklasse. Op bezoek bij Silvolde in de Achterhoek won de ploeg van trainer Jurriaan van Poelje met 2-3, waardoor titel binnen is. Volgend seizoen spelen de Bredanaars daardoor in de derde divisie.

16:54