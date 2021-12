LIVE | Cross begint na zege op Van Barneveld goed aan partij tegen Gurney

Vos houdt Van Anrooij net van evenaring van haar beste resultaat ooit af

DENDERMONDE – Exact een week voor de Vestingcross in Hulst heeft veldrijdster Shirin van Anrooij één van haar beste resultaten in de wereldbekercyclus ooit geboekt. Ze werd zondagmiddag vijfde in Dendermonde en was tevens – voor de tweede maal dit seizoen - de beste rijdster onder 23 jaar.

26 december