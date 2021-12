LIVE | Chris Landman wil eerste Nederlander in derde ronde WK darts worden

Student, docent, handballer én scheids­rech­ter... Waar haalt Hristijan uit Vlissingen de tijd vandaan?

VLISSINGEN - Hij fluit in de eredivisie handbal, met wedstrijden in het hele land. Ook is Hristijan Stevoski docent bedrijfskunde aan Hogeschool Zeeland. Stevoski studeert zelf ook nog: bestuurskunde, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En als hij even wat tijd over heeft, speelt hij mee bij Handbal Combinatie Zeeland. Wie vanuit Zeeland zoveel ballen tegelijk in de lucht houdt, maakt kilometers. De 25-jarige Stevoski heeft het er allemaal graag voor over. ,,Ik doe veel leuke dingen en haal daar energie uit.’’

15 december