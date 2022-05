LIVE | Botic van de Zandschulp strijdt met Deens supertalent om eerste ATP-titel

Voor het eerst in bijna zes jaar staat er vanmiddag weer een Nederlander in een finale van een ATP-toernooi. Botic van de Zandschulp, de nummer 40 van de wereld, neemt het in München op tegen de 19-jarige Deen Holger Rune, de nummer 70 van de wereld. Het wordt de eerste ATP-finale van Van de Zandschulp. Kan hij een superweek in Duitsland vandaag bekronen? Volg het duel in ons liveblog.



Botic van de Zandschulp* - Holger Rune 3-1

* = Begon set met serveren