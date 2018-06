LIVE: Bij Uruguay is het toverwoord 'balans', D-day voor Messi

Toverwoord is balans

Met drie overwinningen en geen enkel tegendoelpunt heeft Uruguay zich op overtuigende wijze geplaatst voor de achtste finales van het WK. Niet de topspitsen Luis Suárez en Edinson Cavani, maar vooral de defensie onder leiding van Diego Godin maakt tot nu toe grote indruk in Rusland. ,,De heilige graal in het voetbal is het woord 'balans', daar draait alles om'', doceert bondscoach Oscar Tabárez, die de nationale ploeg al sinds 2006 onder zijn hoede heeft.



Uruguay won in groep A van Egypte (1-0), Saudi-Arabië (1-0) en gastland Rusland (3-0). ,,We hebben met ruime cijfers gewonnen, maar ik ben vooral blij dat we weer geen doelpunt tegen hebben gekregen'', zegt de 71-jarige Tabárez. ,,We werken constant aan balans in de ploeg. Wij kunnen aanvallen omdat achterin goed wordt verdedigd en ze daar de ballen veroveren.''



Zaterdag wacht in de achtste finale in Sotsji een duel met Europees kampioen Portugal, de ploeg van Cristiano Ronaldo. ,,Eén foutje kan nu fataal zijn'', zo weet Suárez. ,,Maar we groeien in het toernooi.''