LIVE | Bertens walst over Barty heen en is op weg naar de winst

Jagen op een stunt én een bonus van 20.000 euro

9:24 VLISSINGEN - De derdedivisionisten Goes en Hoek treden dinsdagavond aan in de eerste ronde van de KNVB beker. Goes ontvangt SC Cambuur, Hoek speelt op eigen veld tegen PEC Zwolle (aftrap duels om 19.45 uur). Een voorbeschouwing in cijfers.