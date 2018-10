Bertens wint bij ijzersterk debuut op WTA Finals

WTA FinalsKiki Bertens heeft het geflikt. Ze wint bij haar debuut op de WTA Finals in Singapore in drie sets van de Duitse topspeelster Angelique Kerber in drie sets: 1-6, 6-3, 6-4.

Het was een merkwaardige wedstrijd in het Singapore Indoor Stadium. Typerend wellicht voor een openingswedstrijd van een toernooi. En zeker voor Bertens, debutante in de WTA Finals, was de wisselvalligheid best te verklaren. Tot ver in de derde set viel er geen zinnig woord te zeggen over de uitkomst. Uiteindelijk werden de aanvallende intenties van Bertens vanaf de tweede set beloond. Met een zege op zak vervolgt zij woensdag het toernooi.

Bertens speelde een onwennige eerste set. Na een lovegame voor Kerber kreeg ze op eigen service direct een breekpunt tegen, maar dat werkte ze weg. Maar in haar tweede opslagbeurt greep de Duitse wel haar kans wel en nam de leiding. Bertens maakte te veel fouten, Kerber was juist erg constant. En dat terwijl ze na het winnen van Wimbledon een, voor haar doen, mager tweede deel van het seizoen kende. Van de acht deelneemsters aan de WTA Finals won Kerber sinds Wimbledon de minste partijen, Bertens juist de meeste.

Bij 4-1 riep Bertens coach Raemon Sluiter de baan op. ‘Wat wil je doen’, vroeg hij aan zijn pupil, nadat hij twee opties gaf: aanpakken, of de rally aangaan. ‘Ik weet het niet, zeg het maar’, was haar antwoord, schouderophalend. Dat was geen goed teken, Sluiter verlangt juist van Bertens dat ze tijdens een partij meedenkt over de tactiek en de coachmomenten op de baan een dialoog zijn in plaats van eenrichtingsverkeer. Hij adviseerde haar te ‘rallyen’. Maar Bertens werd na twee dubbele fouten en twee missers in de rally meteen weer gebroken, waarna Kerber de set uitserveerde. Met 6-1 waren de cijfers duidelijk. Bertens had wel vijf breekkansen gekregen, maar maakte op die momenten ook te veel fouten.

Al snel stond Bertens ook in de tweede set met 2-0 achter. Ze leek het allemaal wat apathisch te ondergaan. In de derde game was daar een eerste ‘komaan’ en bij 2-1 vroeg ze opnieuw hulp van Sluiter. ‘Maak het simpeler voor jezelf, ben actiever in je keuzes, neem meer risico, accepteer het als het een keer fout gaat’, waren nu zijn tips. Dat deed de Nederlandse, die Kerber meteen brak en de leiding nam met aanvallender spel. Bij een 4-3-voorsprong brak ze de Duitse nummer 2 van de wereld nogmaals om de set probleemloos uit te serveren.

De partij leek te zijn gekanteld. Kerber maakte, onder druk gezet, meer en meer fouten. Bertens strooide ineens met winners en dropshots en toonde positieve emoties. Maar ze gaf wel tot drie keer toe een break voorsprong weg. Na de zevende break op rij was het 4-3 voor Bertens en leek bij 0-40 de achtste in de maak. Maar ze serveerde zich uit de problemen en mocht bij 5-4 serveren voor de wedstrijd. Dat deed ze overtuigend. Om 4 minuten voor half 1 in de Singaporese nacht verzilverde ze haar eerste matchpoint.

